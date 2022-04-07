Великобритания готовится отправить бронетехнику в Украину

ОЧередная помощь от британцев

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Британское военное командование разрабатывает планы по отправке бронетехники в Украину.

По данным The Times, британское командование армией считает, что ближайшие три недели станут решающими для исхода войны в Украине, пишет УРА-Информ.

Варианты, рассматриваемые в Министерстве обороны Великобритании, включают отправку БТР, таких как Mastiff или бронированные патрульные машины Jackal. Они будут поддерживать украинские войска в последующих атаках против российских войск.

По данным The Times, в ближайшие дни Великобритания также объявит о дальнейшей поддержке Украины, включая развертывание противотанковых и зенитных ракет.

Отметим, что Великобританию на протяжении всей войны в Украине является одной из тех стран, которые больше всех помогают Киеву различным оружием.

Ранее в СБУ сообщили, сколько времени россияне еще будут обстреливать Украину ракетами.