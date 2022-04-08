Германия в своем стиле: Шольц затягивает поставки танков в Украину

Кто бы мог сомневаться в таких действиях немцев.
Германия продолжает затягивание процесса поставки в Украину высококачественных танков для войны против России. Этим процессом лично занимается канцлер Германии Олаф Шольц.
При этом другие должностные лица продолжают давить на немецкого канцлера. Вице-канцлер и министр экономики Роберт Габек и министр иностранных дел Анналена Бербок предоставили план, согласно которому Германия отправила бы в Украину около 100 танков. Решение по этому вопросу изначально ожидалось на этой неделе. Но сейчас все находится во взвешенном состоянии, пишет УРА-Информ со ссылкой на POLITICO.
По мнению Шольца Германии следует сначала достичь общей позиции с западными союзниками по этому вопросу, прежде чем поставлять такое тяжелое военное оборудование.
“Я считаю, что это именно тот вопрос, где был бы серьезной ошибкой для Германии взять особую роль и особый путь” – сказал Шольц .
На данный момент непонятно, когда этот вопрос может быть решен.
Ранее мы сообщали, что Великобритания готовится отправить бронетехнику в Украину.
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