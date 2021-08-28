Теракт в Кабуле: Байден санкционировал операции против Исламского государства

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В пятницу президент США Джо Байден дал американскому военному командованию полный мандат на проведение военных операций против Исламского государства провинции Хорасан (IS-Ch). По словам представителя Белого дома, военные советники предупредили его, что в ближайшем будущем в Кабуле может произойти еще одно нападение.

Командиры США, готовящие ответные действия против ИГ-Ч, также предупредили, что миссия по эвакуации из Кабула вошла в наиболее опасную фазу.

Позже Белый дом сообщил, что командиры заверили президента, что у них есть достаточные ресурсы для проведения военных операций, пишет УРА-Информ.

В четверг вечером после взрывов возле кабульского аэропорта президент Байден объявил о возмездии за атаку, ответственность за которую взяла Исламское государство. Однако он не изменил своего мнения относительно вывода войск из Афганистана.

В результате взрыва террористом-смертником в Кабуле 13 американских солдат были убиты и 18 ранены. Информация об общем числе жертв по-прежнему противоречива: разные источники дают разные балансы, от 92 до 170 погибших; также еще не определено количество раненых.

Первоначально предполагалось, что атака была совершена двумя террористами, но во время пятничной пресс-конференции Пентагона генерал сухопутных войск Уильям Тейлор сказал, что это был один террорист-смертник.