В США мужчина застрелил кассира после спора из-за масок

Инцидент произошел в Декантуре на окраине столицы Джорджии Атланты

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30-летний мужчина застрелил кассира в супермаркете и застрелил двух других людей во время спора о ношении масок в Атланте, США.

По данным местных властей, инцидент произошел в Декантуре на окраине столицы Джорджии Атланты. Мужчина, которого опознали как Виктор Ли Такер, поспорил из-за того, что в магазин можно войти только с маской на лице, и ушел, не сделав никаких покупок. Однако через некоторое время он вернулся с пистолетом в руке и выстрелил в кассира, пишет УРА-Информ со ссылкой на местные СМИ.

В ответ местный заместитель шерифа, работавший телохранителем (он был добровольцем), вступил в перестрелку с нападавшим, в результате чего оба получили ранения. Пострадал и второй кассир. Все они в стабильном состоянии. По словам шерифа Мэддокса, поведение полицейского могло спасти жизни других людей в магазине.

В то время как Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) уже ослабили свои рекомендации по ношению масок в мае, фактически сняв обязательство носить их в большинстве мест, в некоторых магазинах и заведениях США по-прежнему требуется надевать маски.

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