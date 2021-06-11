Происшествия

18-летняя девушка умерла после вакцинации AstraZeneca: подробности трагедии

Инцидент произошел в Италии

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После трагического инцидента в Италии обсуждается необходимость внесения изменений в использование вакцины AstraZeneca.

Медицинские службы Италии сообщили, что 18-летняя девушка, которой сделали прививку от Covid-19 вакциной AstraZeneca, скончался в четверг в больнице в Генуе на севере Италии. Девочке сделали операцию по удалению сгустка и остановке кровоизлияния в мозг, пишет УРА-Информ со ссылкой на итальянские СМИ.

Подросток по имени Камилла, родом из Лигурии, была вакцинирована во время так называемого Дня открытых дверей для всех старше 18 лет. Несмотря на двойную операцию, которую она перенесла, ее не спасли.

Случай 18-летней девушки, которая был госпитализирована в тяжелом состоянии, вызвал в Италии дискуссию о необходимости изменения стратегии вакцинации с помощью AstraZeneca. По мнению некоторых специалистов, препарат нельзя давать лицам младше 30-40 лет.

Ожидаются новые рекомендации по применению вакцины. В настоящее время она рекомендуется в основном людям старше 60 лет.

Напомним, что в Украине начали прививать второй дозой AstraZeneca.

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