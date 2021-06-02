В ОРДЛО планируют ввести смертную казнь для военных ВСУ

Наказание должно быть соразмерно совершенному преступлению

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«Генеральная прокуратура ЛНР» призвала «депутатов народного совета» и «главу ЛНР» Леонида Пасечника усилить наказание за «совершение преступлений против мира и безопасности человечества». Об этом сообщила «официальный представитель генпрокуратуры ЛНР» Инна Семенова, передает УРА-Информ.

«В рамках возбужденных ранее уголовных дел по факту применения запрещенных средств и методов ведения войны, а также совершения геноцида установлены факты, свидетельствующие о бесчеловечности добробатов и ВСУ», — сообщила она.

Также она считает, что необходимо ужесточить наказание.

«Наказание должно быть соразмерно совершенному преступлению, и убийство мирных жителей Донбасса не может быть оправдано ничем. Такие преступления, как свидетельствует история, в частности, проведение Нюрнбергского процесса, не имеют сроков давности», — считает она.

Ранее сообщалось, что сотрудники шахты им. Засядько, которая была национализирована членами НВФ, обвинили «руководство республики» в халатности. Горняки угрожают устроить бунт в том случае, если местное «правительство» не устранит все нарушения, а также до тех пор, пока не будут наказаны виновные.