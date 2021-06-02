Происшествия

В ОРДЛО планируют ввести смертную казнь для военных ВСУ

Наказание должно быть соразмерно совершенному преступлению

Время чтения: 43 Секунд

«Генеральная прокуратура ЛНР» призвала «депутатов народного совета» и «главу ЛНР» Леонида Пасечника усилить наказание за «совершение преступлений против мира и безопасности человечества». Об этом сообщила «официальный представитель генпрокуратуры ЛНР» Инна Семенова, передает УРА-Информ.

«В рамках возбужденных ранее уголовных дел по факту применения запрещенных средств и методов ведения войны, а также совершения геноцида установлены факты, свидетельствующие о бесчеловечности добробатов и ВСУ», — сообщила она.

Также она считает, что необходимо ужесточить наказание.

«Наказание должно быть соразмерно совершенному преступлению, и убийство мирных жителей Донбасса не может быть оправдано ничем. Такие преступления, как свидетельствует история, в частности, проведение Нюрнбергского процесса, не имеют сроков давности», — считает она.

Ранее сообщалось, что сотрудники шахты им. Засядько, которая была национализирована членами НВФ, обвинили «руководство республики» в халатности. Горняки угрожают устроить бунт в том случае, если местное «правительство» не устранит все нарушения, а также до тех пор, пока не будут наказаны виновные.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
100 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

В ОРДО шахтеры поставили «ультиматум» Пушилину

Трудовой коллектив шахты им А.Ф. Засядько поставит вопрос о смене политического руководства ДНР

Сбитый самолет МАУ: Украина начала переговоры с Ираном

Украинская сторона будет настаивать на завершении официального следствия

«Убьют и нас и шахту»: на шахте Засядько произошло ЧП

Под землей произошло ЧП

Самолет аварийно приземлился на калифорнийское шоссе: что произошло (ВИДЕО)

Инцидент завершился без жертв

Роковой конец романа учительницы с 17-летним учеником: женщине грозит 12 лет тюрьмы

Теперь она будет отвечать за свое поведение в суде

За день до лета в Карпатах выпал снег

Снег выпал на г. Поп Иван Черногорский

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap