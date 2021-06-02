Общество

«Мы будем действовать мгновенно»: Украина может ввести санкции против РБ

Ответственность за возможные санкции будет лежать только на Лукашенко

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Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сегодня, второго июня, заявила, что правительство Украины введет санкции в том случае, если беларуские самолеты начнут летать в оккупированный Россией украинский Крым. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Джапаровой.

«Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с так называемыми ЛНР или ДНР. И если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми вытекающими последствиями», — заявила она.

Также дипломат считает провокационными заявления Александра Лукашенко касательно того, что он обращался к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой проработать этот вопрос.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко де-факто признал «республики» Донбасса.

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