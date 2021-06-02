В ОРДО шахтеры поставили «ультиматум» Пушилину

Трудовой коллектив шахты им А.Ф. Засядько поставит вопрос о смене политического руководства ДНР

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Шахтеры, которые работают на шахте имени Засядько, что расположена на оккупированных территориях восточной Украины, в социальной сети разместили «ультиматум» так называемому «главе ДНР» Денису Пушилину. Об этом пишет УРА-Информ.

Шахтеры жалуются на ухудшение условий труда.

«В ваших руках имеются все силовые ресурсы для контроля над деятельностью руководства нашей шахты, однако ни прокуратура, ни суды, ни МГБ, ни кто-либо другой не сделали ничего для того, чтобы нас перестали грабить, делать из нас рабов и уничтожать крупнейшую шахту, добывающую дефицитный коксующийся уголь. Согласно законодательства ДНР запрещено не платить зарплату, нельзя заставлять работать с нарушениями техники безопасности», — отмечают горняки.

Помимо этого, шахтеры озвучили свои требования к «руководству республики».

«Все это является признаком того, что ограбление шахтеров и уничтожение шахт происходит с вашего молчаливого согласия. Требуем принять немедленные меры по выплате задолженности, увеличению цены рабочей силы и обеспечению безопасных условий труда. Если в ближайшее время наше требование не будет выполнено, то трудовой коллектив шахты им А.Ф. Засядько поставит вопрос о смене политического руководства ДНР и обратится ко всем шахтерам и другим рабочим ОРДО с призывом о всеобщей забастовке и формировании Советов из представителей трудовых коллективов», — сказано в обращении.

Ранее сообщалось, что сотрудники шахты им. Засядько, которая была национализирована членами НВФ, обвинили «руководство республики» в халатности. Горняки угрожают устроить бунт в том случае, если местное «правительство» не устранит все нарушения, а также до тех пор, пока не будут наказаны виновные.