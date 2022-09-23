Путин заявил о своем поражении – власти Украины сообщили, что случилось

Глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба решил прокомментировать заявление президента России Владимира Путина о частичной мобилизации. Как сообщил ключевой дипломат страны, глава Кремля попросту объявил о своем поражении на весь мир подобным решением.

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Об этой информации сообщил «Остров», сославшийся на интервью западных СМИ, передает «УРА-Информ».

«Объявляя мобилизацию, Путин заявил о своем поражении. Россия может призвать 300 000 или 500 000 человек, но она никогда не выиграет эту войну. Сегодня каждый украинец имеет готовое оружие для защиты своей страны и принципы, закрепленные в Уставе ООН», — сказал Кулеба.

Таким образом, в Украинском государстве достаточно бодро отреагировали на решение РФ касательно мобилизации. Более того, представители ВСУ тоже не дрогнули. Они начали предлагать варианты решения для мобилизованных срочников РФ, которые не хотят умирать за амбиции диктатора в Кремле.

Напомним, Залужный сделал предупреждение мобилизованным россиянам: главнокомандующий сказал, что их ждет в Украине. ☆∘☆∘☆