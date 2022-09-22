Залужный сделал предупреждение мобилизованным россиянам: главнокомандующий сказал, что их ждет в Украине

Как известно, вчера, 21 сентября, в больших городах Российской Федерации начались протесты против принудительной мобилизации населения в участии так называемой «спецоперации». На данное явление обратили внимание и в Украине, где уже успел отличиться главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

В самом начале источник указал не особо актуальную на сегодняшнюю день новость. В РФ, к сожалению, многих людей ждала печальная участь во время протестов. Силовики попросту разогнали митинги, а некоторых людей задержали.

Благодаря вышеупомянутым протестам мировая общественность в итоге узнала, что немало жителей РФ готовы идти против мобилизации и кремлевского режима. По этой причине ключевой представитель ВСУ сделал свое заявление.

«Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю. Притом неважно добровольно или же мобилизованный человек», – коротко подметил генерал.

Напомним, будет интересно – у Зеленского предупредили, чем обернутся «референдумы» для Путина.