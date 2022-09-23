ВСУ обратились к мобилизованным россиянам: стало известно, как люди могут спастись на войне

Командование армии Украины решило обратиться к мобилизованным гражданам РФ. Как оказалось, ВСУ совсем не жаждут мести тем, кто ничего не сделал. Более того, у сдавшихся в плен солдат будут даже некоторые привилегии и гарантии безопасности.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Украина 365», где представили тематический видеосоюжет, передает «УРА-Информ».

«Бойцы ВС РФ, руководство вашей страны подтолкнуло вас к преступной, бессмысленной и несправедливой войне с Украиной, которая никогда не угрожала Российской Федерации. У вас нет шансов выиграть эту войну», – сообщили военные.

Далее они добавили, что у российских солдат, брошенных на украинский фронт, есть два варианта выживания.

Первый – написать отказ от участия в «спецоперации» со ссылкой на плохое здоровье, неадекватное оснащение, личные убеждения, отсутствие ротации и т.п.

Другой вариант — уже на поле боя сдаться в плен ВСУ. Для этого российские военные должны связаться с украинской стороной, ответственной за этот процесс, по специальным каналам.

“Мы гарантируем, что все, кто сдастся добровольно, будут зарегистрированы как пленники, захваченные в бою. Это сохранит все выплаты и льготы, причитающиеся российским военным, и защитит вас от преследования со стороны Кремля. Выбор за вами”, – заверили военные Украины.

Напомним, армия Украины освободила еще один населенный пункт: СМИ раскрыли, где это случилось.