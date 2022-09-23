Общество

Россиян обманули насчет мобилизации: СМИ выяснили, кого в действительности будут призывать

Ирина

Общественники вместе с экспертами проанализировали состав документа, который был утвержден Министерством обороны Российской Федерации. Выяснилось, что речь идет совсем не о частичной мобилизации, а о полноценной.

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Об этой информации сообщил «Донпресс», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что в соцсетях был «слит» соответствующий список имен, которые попадают в первую волну мобилизации граждан Российской Федерации. Однако проблема для многих заключается совсем не в этом. Выяснилось, что Кремль планирует целых 3 волны мобилизации, которые подразумевают отправку на фронт для многих мужчин от 18 лет.

На первую же волну пока что приходится только 305 219 имен. Тем не менее, эксперты заявляют, что президент РФ Владимир Путин намерен призвать примерно миллион человек на срочную службы, чтобы достичь своих имперских целей, и сохранить власть в государстве.

Что примечательно, первый список уже опубликован. Перейти на него можно по этой ссылке. ВСУ тем временем призывают мобилизованных граждан РФ сдаваться в плен, чтобы сохранить себе жизнь.

Напомним, это очень плохой расклад для Путина – Пионтковский сообщил, кто начал продвигать оппозиционную линию в обществе.

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