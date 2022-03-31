Зеленский выступил перед парламентом Австралии: главное

Очередное выступление украинского президента.

Время чтения: 48 Секунд

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед парламентом Австралии. Это очередное выступление главы государства перед депутатами различных стран.

Зеленский заявил о том, что если бы мир наказал россию за атаку на Украину в 2014 году, широкомасштабного вторжения в 2022 году не было бы, пишет УРА-Информ.

“Часто говорят: безнаказанное зло возвращается. Я бы еще добавил: безнаказанное зло возвращается окрыленным, с ощущением всемогущества. Если бы мир наказал Россию за то, что она сделала в 2014 году, не было бы ни одного из ужасов вторжения в Украину в 2022 году. Нужно исправлять ошибку сейчас”, – сказал президент.

Зеленский отметил, что мир должен исправлять ошибки и изменить международные механизмы безопасности. Также украинский президент отметил, что нужно исключить возможность россии обходить санкции.

Зеленский добавил, что Украине нужно иметь все необходимо на поле боя. Зеленский призвал Австралию помочь в этом вопросе.

Украинский призвал Австралию присоединиться к послевоенному восстановлению Украины. Например, такого города, как Херсон.

Ранее мы сообщали, что Арестович рассказал, сколько будет еще длиться активная фаза войны.