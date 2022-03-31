Рейд чиновников ЕС на офисы филиалов «Газпрома»: что известно

Все из-за цен на газ в Европе.
Представители Европейского союза в среду провели обыски в офисах немецких филиалов «Газпрома» в рамках расследования роли российского газового гиганта в доведении цен в Европе до рекордных уровней, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим делом.
По данным агентства, сотрудники антимонопольных органов ЕС провели обыски в офисах компаний German Germania GmbH и Wingas GmbH, которые должны обеспечивать около 20% рынка Германии, пишет УРА-Информ.
Как пишет Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с делом, рейд должен был стать частью расследования роли российского газового гиганта в доведении цен в Европе до рекордного уровня.
Еврокомиссия начала расследование поведения «Газпрома», напоминает Sueddeutsche Zeitung daily.
Ранее мы сообщали, что некоторые страны Запада хотят, чтобы Украина пошла на уступки ради мира.
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