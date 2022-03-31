Рейд чиновников ЕС на офисы филиалов «Газпрома»: что известно

Все из-за цен на газ в Европе.

Время чтения: 36 Секунд

Представители Европейского союза в среду провели обыски в офисах немецких филиалов «Газпрома» в рамках расследования роли российского газового гиганта в доведении цен в Европе до рекордных уровней, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим делом.

По данным агентства, сотрудники антимонопольных органов ЕС провели обыски в офисах компаний German Germania GmbH и Wingas GmbH, которые должны обеспечивать около 20% рынка Германии, пишет УРА-Информ.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с делом, рейд должен был стать частью расследования роли российского газового гиганта в доведении цен в Европе до рекордного уровня.

Еврокомиссия начала расследование поведения «Газпрома», напоминает Sueddeutsche Zeitung daily.

Ранее мы сообщали, что некоторые страны Запада хотят, чтобы Украина пошла на уступки ради мира.