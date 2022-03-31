Экономика

Рейд чиновников ЕС на офисы филиалов «Газпрома»: что известно

Все из-за цен на газ в Европе.

Время чтения: 36 Секунд

Представители Европейского союза в среду провели обыски в офисах немецких филиалов «Газпрома» в рамках расследования роли российского газового гиганта в доведении цен в Европе до рекордных уровней, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим делом.

По данным агентства, сотрудники антимонопольных органов ЕС провели обыски в офисах компаний German Germania GmbH и Wingas GmbH, которые должны обеспечивать около 20% рынка Германии, пишет УРА-Информ.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с делом, рейд должен был стать частью расследования роли российского газового гиганта в доведении цен в Европе до рекордного уровня.

Еврокомиссия начала расследование поведения «Газпрома», напоминает Sueddeutsche Zeitung daily.

Ранее мы сообщали, что некоторые страны Запада хотят, чтобы Украина пошла на уступки ради мира.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Страны G7 отказываются идти на уступки россии: этого не будет

Страны не намерены платить рублями за российский газ.

Германия выступает против эмбарго на импорт энергоресурсов из России

Олаф Шольц снова высказал свое мнение.

США вводят новые санкции против России: опубликован список

Белый Дом ввел новые санкции.

Отличительные черты тендеров Казахстана

Как правило, заказчик выбирает по одному поставщику из определенного списка.

В рф женщины будут пользоваться марлей и бумагой, а также скупать мужские семейники – экономист

Дмитрий Потапенко рассказал, что ждет россиян.

Список продуктов, которые тяжело найти на прилавках супермаркетов в Украине

Их сметают в первую очередь.