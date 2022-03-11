Политика

Провокация: российские самолеты нанесли удар по Беларуси со стороны Украины

Россия хочет втянуть Беларусь в войну в Украине.

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Сегодня, 11 марта, Российская Федерация провернула очередную провокацию. На этот раз она произошла на территории Беларуси.

Так Командование Воздушных сил Украины заявило, что российские самолеты развернулись над территорией Украины, после чего нанесли удар по территории Беларуси, пишет УРА-Информ со ссылкой на Командование Воздушных Сил ВСУ.

“Сегодня в 14:30 от ГПС поступила информация, что российские самолеты вылетели с аэродрома Дубровица (Беларусь), зашли на территорию Украины, развернулись над нашими н. п. Городище и Тумень, после чего нанесли огневое поражение по населенному пункту Копани (Беларусь)”, – отмечает ведомство.

В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили также об обстреле населенных пунктов Бухличи и Верхнего Теребежова в Беларуси.

“Это провокация! Цель – втянуть Вооруженные Силы Республики Беларусь в войну с Украиной!”, – отмечается в заявлении.

Ранее мы сообщали, что ВСУ наносят потери оккупантам и заставляют обороняться.

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