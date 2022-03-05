Все идет не по плану Путина: США уверены в победе Украины

Соединенные Штаты будут продолжать оказывать давление на Россию до полного прекращения боевых действий

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Госсекретарь США Энтони Блинкен полностью убежден в победе украинского государства в войне с Россией. Президент России Владимир Путин, как считает Блинкен, не ожидал такой «необычной стойкости» украинцев. Об этом Блинкен рассказал в интервью BBC, передает УРА-Информ.

«Если Москва намерена каким-то образом свергнуть правительство и установить свой марионеточный режим, 45 миллионов украинцев так или иначе это отвергнут», — сообщил Блинкен.

Война, как уверен политик, уже пошла не по планам Путина.

«Со временем, безусловно. Я не могу сказать вам, как долго это продлится. Я не могу сказать, сколько времени это займет. Это не значит, что Россия оказывает давление на Украину, это о многом говорит», — отмечает Госсекретарь США.

Ранее сообщалось, что По словам шестого президента украинского государства Владимира Зеленского, гуманитарные коридоры из Мариуполя и Волновахи должны были заработать уже сегодня. Зеленский, в свою очередь, призвал всех тех, кто может защищать города — остаться.