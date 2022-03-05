Зеленский призвал всех, кто может остаться в Мариуполе: город должен противостоять врагу

Гуманитарные коридоры из Мариуполя и Волновахи должны заработать уже сегодня

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По словам шестого президента украинского государства Владимира Зеленского, гуманитарные коридоры из Мариуполя и Волновахи должны были заработать уже сегодня. Зеленский, в свою очередь, призвал всех тех, кто может защищать города — остаться. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Зеленского.

«Гуманитарные коридоры должны работать сегодня — Мариуполь и Волноваха, чтобы спасти людей, особенно женщин, детей и людей старшего возраста. Чтобы дать продукты питания тем, кто остается. Наша помощь уже в пути, все, кто нуждается в помощи. Должны иметь возможность выйти, кто хочет. Все, кто может защищать свой город, должны продолжать борьбу. Должны, потому что если все уйдут, то чьим будет этот город?», — отметил президент Зеленский.

Ранее сообщалось, что украинское государство может нанести превентивный ракетный удар по территории Беларуси в том случае если украинским главнокомандующим будет принято данное решение.