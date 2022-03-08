Политика

Владимир Зеленский раскритиковал «Красный Крест»: что произошло

Президент Украины рассказал о ситуации с эвакуацией.

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Президент Украины Владимир Зеленский во время сегодняшнего выступления, восьмого марта, раскритиковал организация «Красного Креста». Ему не понравилось, как ведет себя эта организация во время эвакуации с украинских город.

Украинский президент рассказал, что Красный Крест запрещает Украине использовать его эмблему на машинах для эвакуации населения из окруженных российскими захватчиками украинских городов, пишет УРА-Информ.

«Вы знаете, мне сказали, что Красный Крест, Международный Красный Крест, запрещает нам использовать эмблему на наших машинах. Выполняющих гуманитарные миссии. Запрещает Красный Крест, будто это их собственность. И это показательно. Это говорит о многом. О том, что некоторые люди, очень влиятельные люди, решили поставить крест на украинцах», — сказал президент.

В тоже время президент Украины заявил о том, что не допустит развития таких событий в Украине.

Ранее Зеленский призвал всех, кто может остаться в Мариуполе.

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