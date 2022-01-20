Песков рассказал, когда в РФ ответят на предложение о признании «ЛДНР»

В Кремле пока не будут комментировать проект обращения Госдумы РФ

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В Российской Федерации в ближайшее время не будут комментировать проект обращения Госдумы России к главе государства по поводу признания «ЛДНР». Пока что там приняли решение подождать пока документ не будет принят парламентом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УРА-Информ.

«Если я правильно понимаю, все-таки в Думе должно состояться голосование, и это обращение или будет принято, или не будет принято. Путин не информирован, потому что письма пока нет Это депутатская инициатива, есть определенная процедура, и до того, как она будет завершена, что-то говорить не считаю возможным», — отметил пресс-секретарь российского президента.

Ранее сообщалось, что признание «республик Донбасса» может спровоцировать обвинения в агрессивных планах Кремля в условиях продолжающихся контактов между правительством Российской Федерации и государствами НАТО по гарантиям безопасности и является поспешным.