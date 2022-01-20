На КПВВ «Станица Луганская» произошли важные изменения: что нужно знать жителям ОРДЛО

На КПВВ установлена модульная конструкция

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На территории контрольного пункта въезда-выезда «Станица Луганская» для граждан, которые следуют из временно оккупированных территорий Донбасса, установили модуль для размещения медицинских работников и обустройства пункта вакцинации от пневмонии нового поколения COVID-19. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции Украины, передает УРА-Информ.

«Целью нового пункта является облегчение доступа к вакцинации от COVID-19 для граждан Украины, проживающих в ОРДЛО. График работы: в будние дни — с 8:00 до 15:00, по выходным — с 8:00 до 13:00. В настоящее время доступны три вакцины — AstraZeneca, Comirnaty от Pfizer-BioNTech и CoronaVac от Sinovac Biotech. В ближайшее время возможно поступление вакцины Moderna (mRNA-1273, Spikevax)», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что признание «ЛДНР» ничего не изменит в ситуации в ОРДЛО, а лишь провоцирует новые санкции против Российской Федерации. Так считает депутат Госдумы РФ, лидер ЛДПР Владимир Жириновский.