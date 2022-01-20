Политика

В Госдуме РФ вновь отвергли возможность признания «ЛДНР»

Признание «ЛДНР» может спровоцировать обвинения в агрессивных планах Москвы

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Признание «республик Донбасса» может спровоцировать обвинения в агрессивных планах Кремля в условиях продолжающихся контактов между правительством Российской Федерации и государствами НАТО по гарантиям безопасности и является поспешным. Об этом заявил первый заместитель председателя Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий на инициативу КПРФ о признании самопровозглашенной республик, передает УРА-Информ.

«Сегодня, я считаю, важно добиться более весомого решения, которое обозначено в наших требованиях. Заявление о признании ЛНР и ДНР может спровоцировать переговорщиков со стороны США и НАТО на то, чтобы назвать Россию агрессором и обвинить в том, что мы хотим забрать пол-Украины», — отметил Водолацкий.

Реакция пользователей Сети не заставила себя ждать.

«Помните, ватники и российские патриоты: по вечерам смотри пропагандонские программы, где тебе расскажут, как завтра „разделят по Днепру“ и создадут Киевский федеральный округ — но в реальной жизни и своему руководству такие вопросы не задавай!», — пишут комментаторы.

Ранее сообщалось, что подразделения вооруженных сил Украины якобы готовят «диверсионные акты» на оккупированной части украинского Донбасса. 

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