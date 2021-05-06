Госсекретарь США: мы ответим на безрассудные действия России

Энтони Блинкен о действиях Кремля

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США отреагируют на безрассудные или агрессивные действия России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что его страна сосредоточена на таких действиях Москвы, как обращение с оппозиционером Алексеем Навальным, взлом программы SolarWinds и вмешательство в выборы.

«Мы предпочли бы более стабильные и предсказуемые отношения», — сказал Блинкен, находившийся в Лондоне на встрече министров иностранных дел G7, группы наиболее промышленно развитых стран мира, пишет УРА-Информ со ссылкой на BBC.

В заявлении, опубликованном после двухдневных переговоров, G7 раскритиковала Москву за ее «безответственное и дестабилизирующее поведение», особенно в отношении Украины, а также за кибератаки.

Кроме того, Блинкен сказал BBC Radio 4, что администрация Байдена не пыталась сдерживать Китай, подчеркнув, что Соединенные Штаты выступают за сохранение международной системы, основанной на правилах.

В то же время он заявил, что государства должны очень внимательно следить за тем, инвестирует ли Китай в их стратегические активы. «Я думаю, что мы должны быть очень осторожны в отношении точного характера этих инвестиций», — сказал госсекретарь США.

Что касается Афганистана, Блинкен подчеркнул, что США «остаются в игре» и будут продолжать участвовать в этой игре, несмотря на вывод войск.

Напомним, что Блинкен сегодня, шестого мая, прибыл в Киев.