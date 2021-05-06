Стала известна официальная дата следующего боя Ломаченко

Следующий бой украинского боксера пройдет 26 июня

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Промоутерская компания Top Rank официально подтвердила, что 26 июня на вечере бокса в Лас-Вегасе очередной профессиональный поединок проведет экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (14-2, 10 нокаутов).

Для украинца это будет возвращение на ринг после прошлогоднего поражения от Теофимо Лопеса и потери чемпионских поясов в легкой категории, пишет УРА-Информ.

Соперником двукратного олимпийского чемпиона станет Масаёши Накатами (19-1, 13 KO), нокаутировавший Феликса Вердехо в декабре и завоевавший пояс WBO Inter-Continental Super Light. Единственный профессиональный провал японца — поражение от Теофимо Лопеса.

Компания Боба Арума также подтвердила даты двух других вечеров бокса, которые пройдут в июне в Virgin Hotels в Лас-Вегасе. Экс-чемпион мира в полулегком весе Шакур Стивессон (15-0, 8 KO) встретится здесь с Джереми Накатилой (21-1, 17 KO) 12 июня.

19 июня в Virgin Hotels следующий профессиональный поединок проведет чемпион мира по версии IBF и WBA Наоя Иноуэ (20-0, 17 нокаутов). Уже объявлено, что следующим соперником японца станет Майкл Дасмаринас (30-2-1, 20 нокаутов), который является официальным претендентом на титул Международной федерации бокса.

Ранее Ломаченко рассказал, когда может вернуться в ринг после сенсационного поражения.