Политика

Вот эта ситуация вообще не укладывается в своей голове — Гордон

Журналист о команде президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский собрал плохую команду вокруг себя. Такое заявление сделал известный украинский журналист Дмитрий Гордон.

Журналист отметил, что не понимает, как такой «моральный человек» как Владимир Зеленский мог собрать в свою команду столько д***ма. В тоже время из команды президента Украины он отметил одного человека. Он отметил главу Офиса президента Андрее Ермака и назвал его «достойным человеком». По мнению Гордона, Ермаку удается сохранить свое лицо и держать работу администрации Зеленского на высоком уровне, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Вот эта ситуация вообще не укладывается в своей голове. Я просто не понимаю… Он же выбрал замечательного главу ОП. Я смотрю на Ермака и вижу в нем удивительного организатора», — сказал Гордон.

Журналист добавил, что глава Офиса президента проявил себя с очень хорошей стороны.

«Он умница. И, кстати, я совсем не удивлюсь, если на следующих выборах президента он выдвинет свою кандидатуру. Он набирается опыта и каким-то образом умудряется в этой тяжелой борьбе сохранять свое лицо», — добавил Гордон.

Ранее Гордон назвал того, кто может заменить Юлию Мендель.

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