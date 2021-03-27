В партии Медведчука признались, что призывали к отделению Крыма от Украины

Решение о проведении «референдума» на территории полуострова принял Севастопольский городской совет

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Член партии Виктора Медведчука Иван Комелов, подтвердил, что призвал к выходу крымского полуострова из состава Украины. Об этом сообщает сайт «Бабель», передает УРА-Информ.

«Подозрение я никоим образом не получал и никоим образом оспаривать ее не собираюсь, поскольку, по моему мнению, это заказное дело, направленная на дискредитацию проведенного в 2014 году референдума, который состоялся в рамках действующего на тот момент в Украине законодательства», — отметил Комелов .

При этом, он подтвердил, что призвал к выходу крымского полуострова из состава украинского государства. Также он добавил, что решение о проведении «референдума» на территории полуострова принял Севастопольский городской совет. При этом, он добавил, что положение о проведении референдума было разработано на основании закона Украины.

Ранее сообщалось, что в аннексированном Российской Федерацией Крыму оккупационная власть отбирает у местных жителей землю.