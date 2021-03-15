Политика

Пушилин дал неожиданный прогноз, кто станет следующим президентом Украины

Боевик считает, что президентом снова станет Порошенко

Время чтения: 41 Секунд

Весьма неожиданный прогноз сделал главарь боевиков «ДНР» Денис Пушилин. Он рассказал, кто будет следующим президентом Украины и почему.

Он считает, что седьмым президентом Украины станет Петро Порошенко, который ранее уже занимал должность главы государства. Пушилин заявил, что США «не считают» Зеленского «своим» президентом. Такие выводы боевик сделал из-за того, что президент Украины не был на инаугурации президента США Джо Байдена, а также из-за того, что оба президента пока так и не говорили, пишет УРА-Информ со ссылкой на ПолитНавигатор.

«Зеленский уже сейчас готов клясться, что привержен антироссийскому курсу больше, чем Порошенко. Речь идет о его выживании. Лично я вижу это так. Зеленского используют. Могут все на него списать. Его не жалко, он случайно заскочил», — заявил Пушилин.

Он добавил, что ждет возвращения Порошенко на должно президента Украины.

Ранее Пушилин предупредил жителей ОРДО о возможном наступлении ВСУ.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

Гордон назвал новую дату выхода фильма-расследования, который должен открыть шокирующие факты

Новая дата выхода фильма о «вагнеровцах» – 5 апреля

Россия планирует авиаудары по 4 украинским городам — Ярош

Бывший депутат о возможном плане РФ

«Слуга Народа» и «Батькивщина» могут создать коалицию: Тимошенко получит важный пост

Тимошенко может занять должность вице-премьера

Путин готов оставить Донбасс, но есть одно условие — эксперт

Станислав Белковский о возможном варианте развития событий на Донбассе

Украинский журналист поймал Путина на лжи: что произошло

Роман Цимбалюк напомнил президенту РФ события 2014 года

Нет надежды: в самой «ДНР» уже не верят, что войдут в состав РФ

В ОРДО хотят открыть в апреле КПП «Успенка» на границе с Россией

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap