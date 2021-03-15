Пушилин дал неожиданный прогноз, кто станет следующим президентом Украины

Боевик считает, что президентом снова станет Порошенко

Время чтения: 41 Секунд

Весьма неожиданный прогноз сделал главарь боевиков «ДНР» Денис Пушилин. Он рассказал, кто будет следующим президентом Украины и почему.

Он считает, что седьмым президентом Украины станет Петро Порошенко, который ранее уже занимал должность главы государства. Пушилин заявил, что США «не считают» Зеленского «своим» президентом. Такие выводы боевик сделал из-за того, что президент Украины не был на инаугурации президента США Джо Байдена, а также из-за того, что оба президента пока так и не говорили, пишет УРА-Информ со ссылкой на ПолитНавигатор.

«Зеленский уже сейчас готов клясться, что привержен антироссийскому курсу больше, чем Порошенко. Речь идет о его выживании. Лично я вижу это так. Зеленского используют. Могут все на него списать. Его не жалко, он случайно заскочил», — заявил Пушилин.

Он добавил, что ждет возвращения Порошенко на должно президента Украины.

Ранее Пушилин предупредил жителей ОРДО о возможном наступлении ВСУ.