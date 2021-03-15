«Слуга Народа» и «Батькивщина» могут создать коалицию: Тимошенко получит важный пост

Тимошенко может занять должность вице-премьера

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Похоже, что в украинском парламенте может появиться в ближайшее время новая коалиция. Партии «Слуга Народа» и «Батькивщина» могут создать новое большинство в Верховной Раде.

Источник сообщает, что стороны продолжают активно вести переговоры. Стало известно, что Юлия Тимошенко может получить пост вице-премьер министра, а ее люди могут также получить еще два министерства, пишет УРА-Информ со ссылкой на телерам канал Легитимный.

«Также БЮТовцы могут быть назначены Главами областей, руководить госпредприятиями, а также КабМин на должность зам. министров. Источник указывает, что сейчас дополнительным условием будет получение «иммунитета» от давления силовиков», — пишет паблик.

В тоже время источник также отмечает, что кейс расследования по Харьковским соглашениям, а также частичное смещения акцента, что они были подписаны из-за газовых договоренностей Юлии Тимошенко с Российской Федерацией, сильно испортили позиции ЮВТ в торгах.

Ранее мы сообщали, что в Киеве откроется Всеукраинская приемная фракции «Слуга народа». Она будет располагаться в конгрессно-выставочном центре «Парковый».