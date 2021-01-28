Политика

Медведчук поссорился с человеком Путина: что произошло

Кум Путина поссорился с главой администрации президента РФ

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Похоже, что не все так хорошо у кума президента России Владимира Путина и лидера пророссийской партии «Оппозиционная платформа За Жизнь» Виктора Медведчука. Он поссорился с одним из соратников лидера Кремля по важному вопросу.

Источник отмечает, что Виктор Медведчук поссорился с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, который является куратором украинского направления и отвечает в частности за Донбасс. Сообщается, что стороны поссорились из-за невыполнения Минских соглашений Москвой, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Конфликт между ними произошел из-за невыполнения Минских соглашений и пассивной ролью Москвы в этом вопросе, Медведчук убеждает Путина, что справится с этим «треком» лучше, чем кураторы из его Администрации», — отмечает источник.

На данный момент источник не сообщает о том, что именно произошло и когда мог случиться конфликт между Медведчуком и Козаком.

Ранее глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Медведчук помогает Кремлю уклониться от договоренностей по Донбассу.

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