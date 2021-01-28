Они могут заменить Зеленского — эксперт рассказал, кто может стать следующим президентом Украины

Кто может стать следующим главой государства

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Уже сейчас многие эксперты обсуждают кандидатов на должность следующего президента Украины. Своим мнением по этому вопросу поделился политический эксперт Михаил Чаплыга.

Эксперт отметил назвал тех политиков, которые могут победить Владимира Зеленского на следующих президентских выборах. Он предполагает, что действующего главу государства может победить такой-же человек, как Зеленский, тот кто очень похож на него в политическом плане, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеканал НАШ.

Также выиграть у Зеленского, по мнению эксперта, сможет и антипод президента Украины, но у которого будет сильная команда профессионалов.

«Победить Зеленского может такой же по природе Зеленский. Человек, выходящий за рамки этого восприятия. Это раз. Второе – победить Зеленского может такой же Зеленский, но антипод. То есть, тот, у кого за спиной будут компетентные профессионалы», — заявил Михаил Чаплыга.

Ранее журналист Дмитрий Гордон заявил, что в команде президента Украины есть российский агент.