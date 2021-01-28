ВОЗ: британская мутация вируса достигла 70 стран

Новая мутация продолжает распространяться

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Всемирная организация здравоохранения сообщила, что мутация британского коронавируса достигла 70 стран. Это состояние 25 января — на 10 стран больше, чем баланс по состоянию на 12 января.

22 января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британский вариант может быть более смертоносным. В то же время ученые отметили, что данные по этому поводу ограничены. ВОЗ также сохраняет осторожность в этом отношении. «Результаты являются предварительными, и для подтверждения этих выводов необходим дальнейший анализ», — говорится в сообщении организации, пишет УРА-Информ.

Во всем мире продолжаются исследования для определения причин, по которым вариант коронавируса в Великобритании является более заразным.

ВОЗ сообщила, что к 25 января заражение британской мутацией было подтверждено в 70 странах мира.

Южноафриканский вариант, как и вариант из Великобритании, намного более заразен, чем оригинальный SARS-CoV-2, и продолжает распространяться. В своем еженедельном эпидемиологическом обзоре ВОЗ сообщила, что он достиг 31 страны. С другой стороны, бразильский вариант теперь зафиксирован в восьми странах. Со временем появляются разные версии вируса из-за его мутации, что вполне нормально. Некоторые мутации увеличивают шансы вируса на выживание, например, делая его более заразным.

Ранее мы сообщали, что британский штамм коронавируса зафиксирован в Польше.