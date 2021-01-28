Гордон сделал неожиданное заявление: в команде Зеленского есть российские агенты

Журналист об окружении президента Украины

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Украинский журналист Дмитрий Гордон поделился весьма интересной информацией по поводу ближайшего окружения президента Украины Владимира Зеленского и его команды. Известный журналист сделал важное заявление.

В эфире телеканала НАШ, где Гордон был гостем одной из программ, он заявил, что среди окружения президента Владимира Зеленского есть российские агенты. При этом Гордон наотрез отказался развивать тему разговора, пишет УРА-Информ.

«Думаю да, есть. А дальше я закрываю рот», — отметил только Гордон.

Он также сумел добавить фразу, что именно эти люди толкают Владимира Зеленского «в объятия» Российской Федерации.

Журналист не стал развивать тему и не сказал, кто именно может быть российским агентом и какую должность он может занимать в Украине.

Ранее Дмитрий Гордон поделился своим мнением по поводу оппозиционера Алексея Навального. Он отметил, что Навальный является дерзким, решительным, стойким и мужественным политиком, которого не было давно в России, но не факт, что Украина выиграет от того, что тот может прийти к власти в России.