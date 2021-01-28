Меньше, чем было раньше: жители «ДНР» жалуются на «повышение» зарплат

«Власти» «республики» интересным образом «подняли» зарплаты местным жителям

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С первого января «власти» так называемой «ДНР» обещали очередные улучшения местным жителям. С первых дней 2021 года местные жители должны были получать зарплаты на 17 процентов выше, чем было это в 2020 году.

Казалось бы, что на руки люди должны были бы получить больше денег, но реальность оказалась другой. За январь многие жители «республики» получили не то что не повышенные, а даже урезанные зарплаты. Дело в том, что вместе с поднятием ставки были урезаны практически все надбавки, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«По факту, ставка стала больше, а надбавки меньше. Это привело к тому, что некоторые получили меньше денег, чем за декабрь 2020 года. Руководители «госпредприятий» вполне откровенны с коллективами… За январь больше на 1500-2000 рублей получили учителя и врачи, но другие работники больниц и образовательных учреждений получили меньше, чем в декабре прошлого года», — отмечает источник.

Паблик добавляет, что обещания «властей» о том, что зарплаты сравняют с Ростовской областью далеки от реальности.

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