Экономика

Меньше, чем было раньше: жители «ДНР» жалуются на «повышение» зарплат

«Власти» «республики» интересным образом «подняли» зарплаты местным жителям

Время чтения: 50 Секунд

С первого января «власти» так называемой «ДНР» обещали очередные улучшения местным жителям. С первых дней 2021 года местные жители должны были получать зарплаты на 17 процентов выше, чем было это в 2020 году.

Казалось бы, что на руки люди должны были бы получить больше денег, но реальность оказалась другой. За январь многие жители «республики» получили не то что не повышенные, а даже урезанные зарплаты. Дело в том, что вместе с поднятием ставки были урезаны практически все надбавки, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«По факту, ставка стала больше, а надбавки меньше. Это привело к тому, что некоторые получили меньше денег, чем за декабрь 2020 года. Руководители «госпредприятий» вполне откровенны с коллективами… За январь больше на 1500-2000 рублей получили учителя и врачи, но другие работники больниц и образовательных учреждений получили меньше, чем в декабре прошлого года», — отмечает источник.

Паблик добавляет, что обещания «властей» о том, что зарплаты сравняют с Ростовской областью далеки от реальности.

Ранее мы сообщали о повышении цен на коммуналку в ОРДО.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
100 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

ОРДЛО ждет рост коммунальных тарифов: опубликован план повышения

План повышения тарифов на территориях ОРДЛО представил руководитель местной службы по тарифам Александр Алипов

Покупка газа напрямую у России: Шмыгаль прокомментировал ситуацию

15 января 2021 года исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко отметил, что Украине было бы выгоднее покупать российский газ у независимых от ОАО «Газпром»

Ближайшая неделя не должна принести изменений

Ближайшая неделя не должна принести изменений

«С деньгами там туго»: Россия сокращает финансирование «Л/ДНР»

У России дела идут крайне плохо

Средняя пенсия в Украине: в ПФУ посчитали размер выплат

В 2020 году средняя пенсия в Украине увеличилась на 400 грн

Коломойский теряет почти 250 АЗС: ПриватБанк выиграл дело

Еще в 2016 году 15 компаний, которые связаны с бывшим владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским, заключили с банком договоры финансового лизинга

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap