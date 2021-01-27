Политика

Я за то, чтобы убрать Путина, но Навальный может быть худшим вариантом для Украины — Гордон

Украинский журналист о ситуации в России

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Приход оппозиционера Алексея Навального к власти может не принести Украине положительных эмоций. Такое заявление сделал украинский журналист Дмитрий Гордон.

Эксперт поделился своими мыслями по поводу ситуации в Российской Федерации, где проходят митинги в поддержку Навального, который находится под арестом. Он отметил, что Навальный является дерзким, решительным, стойким и мужественным политиком, которого не было давно в России, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

Гордон заявил, что хотел бы услышать от Навального «Если я стану президентом России, Крым и Донбасс я отдам Украине, потому что Крым и Донбасс – это Украина», но оппозиционер не делает по  этому никаких заявлений.

«Поэтому у меня вопрос: с кем он работает периодически? Понятно, что с врагами Путина или Медведева, но кто эти люди? Это одна из «башен Кремля», которая хочет убрать Путина с помощью Навального? Я не возражаю, я за то, чтобы убрать Путина. Но я не за то, чтобы Навальный стал президентом, потому что это может быть для Украины вариант почище Путина», — отметил он.

Ранее Гордон заявлял, что Навальный опять Путина загнал в ловушку.

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