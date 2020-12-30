Общество Политика

Новогоднее поздравление президента: Зеленский записывается на четырех локациях

Наталия

Обращение президента Украины записывается в несколько дублей

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Работа над записью и монтажом новогоднего поздравления шестого главы государства Владимира Зеленского, который встретит Новый 2021 год в государственной резиденции «Синегора» в Карпатах, подходит к концу. Об этом сообщает «Страна» cо ссылкой на свой источники в Офисе Президента, передает УРА-Информ.

Там отметили, что новогоднее поздравление главы государства снимали сразу в четырех локациях. Президент выступил на Банковой, в Мариинском парке, а также на Михайловской площади в центре Киева и около Софийского собора возле главной елки страны.

Обращение президента Украины записывается в несколько дублей.

«Еще пишется. Окончательной версии еще нет — есть пока отличные идеи, которые окончательно шлифуются», — рассказал источник.

В то же время пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель отметила о чем будет говорить гарант Конституции.

У телеканалов нет обязательства показывать новогоднее поздравление президента, но обычно национальные телеканалы с удовольствием это делают, — пояснила Юлия Мендель. — Новогоднее поздравление главы государства стало доброй традицией для украинцев. Президент подводит итоги, очерчивает ценностные ориентиры, рассказывает о планах на следующий год» — заявила Мендель.

Ранее сообщалось, что стало известно, сколько в общей сложности провел на отдыхе в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский.

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Наталия

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