Общество

Новые рекорды пандемии в Украине: за сутки выздоровело рекордное количество человек

Наталия

Новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией по территории страны было зафиксировано 7986

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На территории украинского государства за прошедшие сутки от коронавирусной пневмонии COVID-19 выздоровела рекордное количество граждан. Побороли страшный недуг 16 335 жителей страны. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в фейсбуке, передает УРА-Информ.

На сегодняшний день, новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией по территории страны было зафиксировано 7986. Погибли от пневмонии нового поколения 243 человека. За сутки было проведено 52 746 тестов, в том числе 35504 методом ПЦР.

Стоит отметить, что общее количество заболевших со времени начала пандемии на территории Украины достигло уже 1045348 человека, а выздоровели 698190 граждан страны, летальных случаев на территории Украины было зарегистрировано 18324.

Ранее сообщалось, что Украина официально заключила контракт по поставку первой партии вакцины от коронавирусной инфекции. Речь идет о китайской вакцине компании Sinovac Biotech.

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Наталия

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