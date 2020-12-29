Пять раз отправлялся на отдых и раз на больничный: сколько Зеленский отдыхал в 2021 году

Скоро у президента Украины очередной отдых

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За окном 29 декабря, а это значит, что подходит время подводить итоги уходящего года. Стало известно, сколько в общей сложности провел на отдыхе в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский.

Журналист Сергей Руденко на своей странице в Фейсбук написал, что на протяжении 2020 года президент Украины отдыхал минимум пять раз и еще один раз находился на больничном.

Об этом пишет УРА-Информ.

Руденко отметил, что с 31 декабря прошлого года по второе января 2020 Зеленский находился в Буковеле. С второго января Зеленский отдыхал в Омане и завершил свой отпуск девятого числа.

Следующий отдых Зеленский провел уже летом. С 19 по 29 июля он находился на «даче Хрущева» на острове Бирючий в Херсонской области.

В конце сентября Зеленский отдыха в санаторном комплексе Деренивская Купель. Новый отдых запланирован на 31 декабря. Вместе с семьей Зеленский отправится в западную резиденцию в Гуте Ивано-Франковской области.

Ранее стало известно, где и с кем будет праздновать Зеленский новогодние праздники.