Восстановление деятельности НАПК: закон вступил в силу

Закон вступает в силу на следующий день после публикации

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Закон Украины №1079-IX «О внесении изменений в Закон Украины «О предупреждении коррупции» относительно восстановления институционального механизма предотвращения коррупции» вступил в силу сегодня, 30 декабря, 2020 года. Документ был официально опубликован в парламентской газете «Голос Украины» днем ранее. Об этом пишет УРА-Информ.

Стоит отметить, что закон вступает в силу на следующий день после публикации.

Стоит отметить, что данный документ устраняет законодательные пробелы, которые возникли в связи с решением Конституционного Суда Украины, которое было принято 27 октября о признании неконституционными отдельных положений Закона Украины «О предотвращении коррупции», и обеспечивает полноценное функционирование Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Важно отметить, что документ также предусматривает открытый круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, которые уполномочены на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Помимо этого, законом было установлена возможность и прописаны особенности проведения полных проверок деклараций и мониторинга образа жизни в отношении судей, судей Конституционного Суда Украины; обеспечено правовое регулирование относительно ответственности за коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения.

Ранее сообщалось, что шестой президент украинского государства Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины для решения вопроса о выходе из конституционного кризиса.