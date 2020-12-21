Политика

Окружение Путина очень боится этого — журналист

Виктор

После того, как Джо Байден официально станет президентом США, Российскую Федерацию ждут новые санкции.

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При этом новых санкций боятся в Кремле. Такое заявление сделал журналист-международник Иван Яковина.

Он сообщил, что бывший посол США в Москве Майкл Макфол сказал, что новый американский президент будет действовать более жестко, чем Дональд Трамп. Журналист добавил, что Кремлю очень быстро придется столкнуться с последствиями своих действий сомнительного и преступного характера, вроде недавнего отравления Навального.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

Стоит отметить, что по словам Макфола, санкции против России будут вводить уже с первого дня после инаугурации. По данным журналиста, будет расширяться «акт Магнитского», а также последуют другие наказания для Путина.

«При этом он сказал, что окружение российского президента очень этого боится. Также бывший посол высказался за то, чтобы выгнать путинскую Россию из Интерпола, поскольку она использует эту организацию для давления на политических противников», — заявил журналист.

Ранее другой эксперт заявлял, что у Путина действительно проблемы со здоровьем.  

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Виктор

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