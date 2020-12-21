Культура

Погиб создатель легендарного мультфильма «Ну, погоди!»

Наталия

Советский писатель, также один из сценаристов легендарного мультипликационного сериала «Ну, погоди!» Александр Курляндский скончался в возрасте 82 лет. Об этом его близкие родственники сообщили радиостанции «Эхо Москвы» в понедельник, 21 декабря, передает УРА-Информ. Пока что причины гибели сценариста они не уточнили. Стоит отметить, что Курляндский выступил одним из главных сценаристов советского мультсериала «Ну, погоди!». Легендарный писатель работал и над […]

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Советский писатель, также один из сценаристов легендарного мультипликационного сериала «Ну, погоди!» Александр Курляндский скончался в возрасте 82 лет. Об этом его близкие родственники сообщили радиостанции «Эхо Москвы» в понедельник, 21 декабря, передает УРА-Информ.

Пока что причины гибели сценариста они не уточнили.

Стоит отметить, что Курляндский выступил одним из главных сценаристов советского мультсериала «Ну, погоди!». Легендарный писатель работал и над сценариями для других мультиков, например, «Баба-яга против!», «Сезон охоты», «Возвращение блудного попугая», «Великолепный Гоша» и «Яблочный пирог».

Юмористические рассказы советского писателя были также неоднократно экранизированы и в передаче «Ералаш». Курляндский также писал книги для детей.

Стоит отметить, что в 1988 году Курляндский был удостоен государственной премии СССР. В 2007-м ему присвоили звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что печальные новости пришли из Англии. Джон ле Карре, известный британский автор шпионских романов, умер в возрасте 89 лет в своем доме в Корнуолле.

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Наталия

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