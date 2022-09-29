Общество

В Украине изменят время комендантского часа: стало известно, о каких регионах идет речь

Ирина

Власти Украинского государства приняли решение о том, что в некоторых регионах целесообразно сократить время комендантского часа. Однако пока речь идет о двух областях, которые находятся подальше от фронтовых боев.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что сокращают комендантский час на территориях Волынской и Житомирской областей. Юрий Погуляйко, занимающий пост главы Волынской ОГА, сообщил, что с 28 сентября 2022 года комендантский час будет начинаться с 00:00 и продолжится до 05:00 часов утра.

С аналогичным заявлением выступил и представитель Житомирской ОВА Виталий Бунечко. По его словам, Совет обороны Житомирщины принял решение о том, чтобы с 26 сентября комендантский час действовал с 00:00 до 05:00 часов.

Безусловно, многие люди обрадовались, поскольку смогут находиться на улице куда дольше обычного.

Напомним, Украина готова начать переговоры с Россией: Данилов сообщил детали.

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