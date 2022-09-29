США передадут Украине еще больше HIMARS и не только: СМИ рассказали о радостной новости

Соединенные Штаты решили еще больше помочь Вооруженным силам Украине в борьбе за независимость и суверенитет нашего государства. Помимо уже известных комплексов «Хаймарс», Пентагон решил передать еще и другие «подарки» для официального Киева.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «СВОИ Кривой Рог», передает «УРА-Информ».

По сообщению источника, Украина получит целых 18 ракетных компексов «Хаймарс», которые, как известно, могут бить на расстояние в 300 километров. Кроме того, Америка выделила целых 1,1 миллиарда долларов, чтобы в военном формате помочь людям в Украине.

В комплект помощи так же входят 150 бронированных машин типа HMMWV. Так же Пентагон передаст аналогичное количество тактического транспорта для буксирования вооружения. Предусматривается еще 40 грузовиков и 80 прицепов для транспортировки тяжелого оборудования.

В конце же источник добавил, что Штаты передадут два радара для эффективности использования беспилотных авиационных систем.

Напомним, у ВСУ снова большие достижения на фронте: военные начали продвигаться вглубь Донбасса.