Повестки на АЗС, блокпостах и в очередях: законно ли это?

Во время войны повестки могут выдавать в любом месте.

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В последнее время в Украине все чаще повестки выдают на блокпостах, заправках, очередях, рынках и других публичных местах. Многие спрашивают, является ли такая практика законной?

В пресс-службе Сухопутных войск ВСУ ответили на этот вопрос. Там заявили, что повестки могут вручаться должностными лицами территориальных центров комплектации и соцподдержки по месту жительства, работы, а также на улице, на блокпостах. Также Вручение повесток проводится через соответствующие органы местного самоуправления, руководителей предприятий, учреждений, организаций, пишет УРА-Информ.

“В законе не запрещено вручение повестки в любом месте после установления личности”, – отмечают в ВСУ.

Также там отмечают, что если человек не явится по вызову в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в военное время, ему грозит штраф до 3400 гривень. При этом Нацполиция имеет право задерживать военнообязанных при нарушении законодательства о мобилизации и доставлять их в террцентр комплектования..

Также предусмотрена уголовная ответственность за уклонение от призыва в особый период – лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Ранее мы сообщали, что Украина уже начала подготовку к следующему отопительному сезону.