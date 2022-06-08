Секретная пропагандистская инструкция Кремля – это ​​признание Путина в поражении

Немецкая пресса о инструкциях Москвы.

Время чтения: 1 Мин. , 12 Секунд

С начала российского вторжения Украина успешно противостояла оккупантам, но в России и на оккупированных территориях провалы Кремля замалчивались, и т.н. “спецоперация” преподносится как успешная. Об этом пишет немецкое издание «Бильд», ознакомившийся с секретными пропагандистскими инструкциями Кремля.

«Этот документ не только говорит о вероломном характере кремлевской пропаганды, но и подчеркивает провал вторжения кремлевского тирана Владимира Путина», — отмечает Bild, подчеркивая, что информация в российском руководстве «шокирует», пишет УРА-Информ.

Из документа видно, что кремлевское руководство осознает, что россияне не знают, что такое война, несмотря на пропаганду, связанную с символом «Z», несмотря на преследование антивоенных активистов и запрет на издание газет с критикой властей.

«Начало спецоперации и концепция денацификации не были подкреплены никаким эмоциональным фоном. Слишком мало было информации о +убитых детях+ в т.н. “республиках” и + расправы над русскими националистами +», — считают авторы документа. Они также отмечают, что «недостаточно свидетельств очевидцев из Украины, которые добавили бы эмоциональной поддержки спецоперации».

«Так кремлевская пропаганда признает, что потерпела неудачу», — заключает Bild.

В российском документе также указывается на недостаток информации в СМИ «о поддержке спецоперации гражданами Украины, что способствует продвижению имиджа России как агрессора и оккупанта». Этой цели, по мнению авторов, можно было бы достичь, показывая во всех социальных сетях и СМИ «более героические изображения действий солдат в бою и в быту».

Как напоминает инструкция, можно использовать образ «вежливых людей» 2014 года в Крыму, когда публиковались «фотографии спасенных животных, солдат, ухаживающих за детьми, ветеранов, плачущих от радости».

Ранее мы сообщали, что у ВСУ успехи в направлении Херсона.