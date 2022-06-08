У ВСУ успехи в направлении Херсона – Гиркин

Украинским военным удалось успешное наступление в этом направлении.

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Украинские военные имеют продвижение на Херсонском направлении. Об этом сообщил террорист, бывший член ФСБ Игорь Гиркин.

Он заявил, что ситуация на Херсонско-Николаевском направлении ухудшилась для российской армии. По его словам, там Украина создала ударную группировку и идет в наступление, которое уже успешное, пишет УРА-Информ.

“По вновь поступившим данным, общее положение на Херсонско-Николаевском фронте продолжает постепенно ухудшаться. В результате последних боев противнику все-таки удалось, не смотря на большие потери, продвинуться на несколько километров. В настоящее время ВСУ продолжает наращивать ударные группировки на Чернобаевском (с. Чернбаевка северо-западнее Херсона ) и Снигирёвском (с. Снигрёвка северо-восточнее Херсона, примерно посредине дуги Херсон – Давыдов Брод) направлениях”, – написал Гиркин.

На данный момент ВСУ никак не подтверждают эту информацию, однако именно на этом направлении у украинских военных есть небольшие успехи.

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