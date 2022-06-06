«Гумпомощь России – издевательство и унижение»: жители Мариуполя падают в обмороки

Питьевой воды в городе нет, взять ее на территории «гуманитарного штаба» негде

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В оккупированном Мариуполе очередь за гуманитарной помощью в бывшем ТЦ Метро достигает от 1,5 до 2 тысяч жителей города. В день людям выдают всего лишь до 400 продуктовых наборов. При этом большинство стоит под палящим солнцем. Люди ожидают в очереди по 6 часов впустую. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает УРА-Информ.

Питьевой воды, как уточнил политик, в городе нет, взять ее на территории «гуманитарного штаба» негде. Также известно о том, что в последние дни около 10 жителей оккупированного РФ города вывозят в больницу ежедневно из-за обморока.

«Вонь от морга, устроенного в 200 метрах, усиливается ежедневно. Все ради такого набора. Ибо другого пути получить еду нет. Гумпомощь России — издевательство и унижение. Как и все, что они делают в городе», – добавил чиновник.

Ранее сообщалось, что на определенных участках в Северодонецке Луганской области отмечается преимущество противника в артиллерии в десятки раз.