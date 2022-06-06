Общество

«Вы ответите перед Господом Богом»: Митрополит УПЦ МП обратился к патриарху Кириллу

Во время воскресной проповеди 5 июня Лонгин обратился к московскому патриарху Кириллу

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Митрополит УПЦ МП Лонгин сокрушил московского патриарха Кирилла в благословлении военных действий в суверенной Украине. Также он предупредил московского патриарха, что тот ответит за пролитую кровь перед Богом. Лонгин обратился к московскому патриарху Кириллу, об этом пишет УРА-Информ.

«Ваше святейшество, благодарим за ваше благословение. За то, что погибают люди и проливается кровь. За то, что вы бомбили наши монастыри, наши церкви. За то, что вы убиваете наших монахов, наших священников. Благодарим, Ваше святейшество, за большое ваше благословение на кровопролитие. Кто-то будет отвечать за пролитую кровь, за материнские слезы, за детей, которые остались сиротами. Те, которые благословляли войну и кровопролитие — вы ответите перед Богом. За каждую слезинку материнскую, за каждую свежую могилку вы ответите перед Господом Богом. Вы ранили весь украинский православный мир, вы принесли нам боль. Не ищите себе оправданий», – отметил украинский церковнослужитель.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Мариуполе очередь за гуманитарной помощью в бывшем ТЦ Метро достигает от 1,5 до 2 тысяч жителей города. В день людям выдают всего лишь до 400 продуктовых наборов. При этом большинство стоит под палящим солнцем. Люди ожидают в очереди по 6 часов впустую. 

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