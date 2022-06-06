В ГУР рассказали, что происходит в Северодонецке

На определенных участках отмечается десятикратное преимущество противника в артиллерии

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На определенных участках в Северодонецке Луганской области отмечается преимущество противника в артиллерии в десятки раз. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, передает УРА-Информ.

Буданов, как он отметил, проинспектировал работу подразделения ГУР МОУ в городе Северодонецк и отметил.

«На определенных участках отмечается десятикратное преимущество противника в артиллерии. Несмотря на это, мы постепенно вытесняем оккупантов из города», – отметил он.

Ранее сообщалось, что полковник запаса вооруженных сил Украины, а также военный эксперт Олег Жданов считает, что непризнанный президент РБ Александр Лукашенко введет войска в Украину, если глава Кремля Владимир Путин его дожмет.