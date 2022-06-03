“Промытые мозги у народа”: российский пропагандист из Великобритании засветился в Мариуполе

Филлипс будто бы «немало помогает Мариуполю» и возит некую гуманитарку

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Пророссийские СМИ временно оккупированных территорий Донбасса заявили, что жители разрушенного Мариуполя встретили Грэма Филлипса якобы «радушно». Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на местные СМИ.

Филлипс будто бы «немало помогает Мариуполю», по утверждению пропагандистов. Также они заявили, что он возит некую гуманитарку.

«Мариупольцы наши люди, а мне есть с чем сравнить. Доводилось быть в Черниговской области, вот где промытые мозги у народа», – отметил сам пророссийский пропагандист.

Ранее сообщалось, что из-за войн россии против Украины в так называемой «ДНР» в нормальном состоянии осталось чуть более 7% автодорог. Остальные дороги псевдо-власти рассчитывают восстанавливать совместно с Россией.