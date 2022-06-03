Экономика

Кто будет восстанавливать «разбитые войной» дороги в «республике»: в ОРДЛО дали ответ

Псевдо-власти рассчитывают восстанавливать совместно с Россией

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Из-за войн россии против Украины в так называемой «ДНР» в нормальном состоянии осталось чуть более 7% автодорог. Остальные дороги псевдо-власти рассчитывают восстанавливать совместно с Россией. Об этом заявил «директор» департамента автомобильных дорог «Минтранса ДНР» Сергей Приходько, передает УРА-Информ.

«Мы встретили помощь от Пензенской области в виде поставки оборудования. Это комплектующие для асфальтно-бетонных заводов. Они будут производить смесь для ремонта автомобильных дорог, мостов, путепроводов, всей дорожной инфраструктуры ДНР», – заявил он.

Ранее сообщалось, что Украина не планирует использовать американское вооружение в войне для атаки объектов на территории России.

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