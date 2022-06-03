Экономика

Некоторые украинцы смогут получить пенсию досрочно: подробности

В Украине время от времени меняются правила выплаты пенсий. Особенно с февраля этого года родители детей с тяжелыми редкими заболеваниями, не имеющие инвалидности, могут претендовать на досрочный выход на пенсию.

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Об этой информации сообщил «Трибун», передает «УРА-Информ».

В пенсионном фонде пояснили, кто имеет право на такие выплаты и как их организовать.

Если ребенок страдает редким заболеванием и не доказана инвалидность, мать или отец, воспитавшие ребенка в возрасте до 6 лет, имеют право на досрочную пенсию по старости.

Условия для родителей следующие:

Женщины должны иметь не менее 50 лет стажа и не менее 15 лет страхового стажа для получения выплат;

для мужчин выплачивается по выбору матери, а если нет, то с 55 лет и не менее 20 лет страховки.

В ПФУ отмечают, что определение «тяжелобольной ребенок, которому не установлена ​​инвалидность» в статье 1 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» может быть изменено.

Для получения выплаты вам потребуются следующие документы:

  • заявление о досрочном выходе на пенсию;
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • справка из медицинского учреждения о заболевании ребенка, появившемся шесть лет назад.

Напомним, «Кто-то просил нас защищать?»: в ОРДО прозрели, что Донбасс не «спасают».

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